L'ombra delle elezioni anticipate

La coalizione di governo ha le ore contate

Parigi, 22 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - Il governo populista italiano formato da Lega e Movimento 5 Stelle ha i giorni contati. È quanto afferma il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che l’alleanza di governo “è entrata in fibrillazione” a causa delle tensioni tra i due partiti. Le elezioni europee determineranno il vincitore di questo braccio di ferro continuo che vede le due forze opporsi su diversi temi, come il treno ad alta velocità Torino-Lione, il decreto crescita o il piano di salvataggio di Alitalia. Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, il leghista Matteo Salvini, vorrebbe soprattutto scaricare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Il governo è paralizzato”, spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, secondo il quale Conte “non è imparziale” e “fa il gioco del Movimento 5 Stelle”.

Salvini trasforma le europee in un test per rivalersi sul M5S

Madrid, 22 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - Dopo un anno di governo, il Movimento 5 stelle e la Lega hanno trasformato le elezioni europee in un test per valutare chi abbia più potere per dettare l'agenda in Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo "El Pais", sottolineando che, nel Belpaese, il voto per il rinnovo dell'Assemblea di Strasburgo è stato trasformato in una sorta di secondo turno delle politiche del 4 marzo 2018 e determinerà il partito di maggior peso all'interno della coalizione di maggioranza. I termini previsti dal contratto siglato lo scorso anno fra le due formazioni sono infatti prossimi a saltare e il ministro dell'Interno, il leghista Matteo Salvini, indicato come il favorito in tutti i sondaggi, è pronto a sfruttare la sua probabile vittoria alle europee per rompere l'alleanza e spingere il Paese verso il voto anticipato.



Gentiloni a "Bloomberg", elezioni anticipate soluzione a problemi del paese

New York, 22 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - L'ex presidente del Consiglio italiano, Paolo Gentiloni, ritiene che il ritorno anticipato alle urne sia l'unica soluzione alle divisioni apparentemente insanabili tra i due partiti attualmente al governo del paese, Movimento 5 stelle e Lega. "Questo governo sfortunatamente non è in grado di fornire alcuna garanzia", ha dichiarato Gentiloni nel corso di una intervista a "Bloomberg Television". "Abbiamo due partiti differenti, espressione di due diversi 'populismi'. Secondo l'ex premier, l'incapacità ormai evidente dei due partiti di trovare una linea comune in merito alle priorità politiche e di bilancio ha portato "alla paralisi totale di qualunque decisione e a un conflitto continuo". Gentiloni sottolinea l'effetto deleterio delle tensioni interne alla maggioranza sui mercati finanziari, come evidenziato dalle recenti polemiche sull'ipotesi, sollevata dal vicepremier e leader della Lega Salvini, di violare i vincoli di bilancio europei. "Credo che l'unica soluzione a questo punto sia di cambiare il nostro governo, e l'unico modo di farlo è di indire nuove elezioni".

La strategia “geniale e malefica” di Gianroberto Casaleggio

Parigi, 22 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - Gianroberto Casaleggio, informatico morto nel 2016 e cofondatore insieme al comico Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, “ha avuto l’idea geniale e malefica di mischiare politica e Internet, populismo e social network”. È quanto afferma il quotidiano francese “Le Monde”, che definisce Casaleggio come un “Machiavelli del 21esimo secolo incrociato con Mark Zuckerberg”, il fondatore di Facebook. Casaleggio all’inizio della sua carriera è stato ispirato da Adriano Olivetti, fondatore dell’omonima azienda, all’interno della quale ha lavorato anche il defunto leader del Movimento 5 Stelle. L’informatico era interessato soprattutto ai concetti di ambiente e comunità adattati all’essere umano. Seguendo la sua strategia, il Movimento 5 Stelle ha utilizzato Internet come Berlusconi ha fatto con la televisione, senza avere una sede, dei dirigenti o un congresso. Il figlio Davide, che ha preso il suo posto, presenta un profilo simile a quello del padre, “introverso e segreto”.

L’evasione continua a danneggiare l’economia nazionale

Parigi, 22 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - Il problema dell’evasione fiscale continua a colpire l’economia italiana. È quanto afferma il quotidiano francese “Les Echos” in un editoriale, dove si spiega che secondo un rapporto di Tax Research LLP l’Italia è il paese europeo maggiormente colpito da questo fenomeno, con un’evasione che ammonta a 190 miliardi di euro. Lo scorso anno lo Stato è riuscito a recuperare appena 16,2 miliardi, quattro volte di più del 2006. La propensione a non pagare le tasse sarebbe un “vizio nazionale” visto che riguarda diverse categorie di cittadini, che vanno dal lavoratore indipendente del sud all’imprenditore al nord. Le ragioni dietro a questo problema sono riconducibili soprattutto alla “fisionomia” dell’economia italiana, viste le tante piccole e medie imprese presenti sul territorio e i lavoratori a partita iva.



