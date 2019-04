Italia-Ue: lo spread porrà Roma Bruxelles in rotta di collisione

- L’andamento dei rendimenti sui titoli di debito sovrani italiani determinerà se la Penisola seguirà il Regno Unito verso l’uscita dall’Unione europea. Lo scrive John Authers in un editoriale su “Bloomberg”. L’importanza percepita del differenziale di rendimento tra i titoli italiani e tedeschi, scrive l’autore, è forte in Italia come al di fuori del paese. E’ indicativo però anche l’andamento dello spread rispetto alla Spagna, che è ai massimi da dicembre 2011: ciò indica, secondo Authers, che la preoccupazione in merito alle problematiche strutturali del paese è ai massimi dai tempi delle dimissioni dell’ex premier Silvio Berlusconi; e che contrariamente ad allora, tali preoccupazioni sono concentrate specificamente sull’Italia, e non sui paesi periferici dell’eurozona “i cosiddetti “Piigs”) nel loro complesso. La situazione italiana è giudicata particolarmente allarmante dagli osservatori e dagli operatori di mercato internazionali perché “il paese è governato da una coalizione largamente ritenuta insostenibile” tra due forze tra loro assai differenti, il Movimento 5 stelle e la Lega. Il momento che potrebbe segnare la rottura di tale coalizione – le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo – è ormai imminente. Secondo Authers, però, la rottura della coalizione dopo le elezioni del prossimo maggio non è una prospettiva scontata: la Lega potrebbe trovare più difficile manovrare in una coalizione di centrodestra, e il Movimento 5 stelle potrebbe essere restio ad abbandonare la propria posizione in un momento di forte flessione dei consensi. La vera ragione di preoccupazione relativa all’Italia, secondo l’autore dell’editoriale, è invece la sua economia e il quadro occupazionale. Il paese sconta “un problema di produttività, e una mancanza di impulso alla crescita”, dovuti in larga parte “alla debolezza del sistema bancario” italiano, e alla conseguente stretta al credito. Il paese mantiene dei punti di forza: ha un consistente attivo commerciale, il secondo settore manifatturiero dell’eurozona, e resta una delle dieci maggiori economie del Globo. Per questa ragione, il paese “non è vulnerabile quanto lo era la Grecia un decennio fa”, e secondo l’autore dell’editoriale “presenta un caso migliore a sostegno di politiche di stimolo fiscale rispetto a molte altre realtà economiche”. Ed è proprio su questo punto che Roma e Bruxelles potrebbero finire per ingaggiare uno scontro frontale. Ci sono numerose ipotesi di spesa che potrebbero beneficiare economicamente il paese, a partire dallo sviluppo dei porti nel contesto della Nuova via della seta cinese, afferma Allen; ogni ipotesi in tal senso, però, rischia di scontrarsi contro il muro della Commissione europea. Lo scontro frontale tra Italia e Bruxelles potrebbe giungere, secondo Allen, se i tassi d’interesse sul debito toccassero la quota di tre punti percentuali.