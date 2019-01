Il Financial Times racconta la delusione delle imprese verso il governo

Germania-Italia: Kiesewetter (Cdu), Roma “ha sabotato” missione Sophia

Berlino, 24 gen - (Agenzia Nova) - L'Italia “ha sabotato” la missione Sophia, avviata nel 2015 dall'Ue per contrastare il traffico di essere umani nel Mediterrano e garantire l'embargo dell'Onu sulle fornuture di armi alla Libia. È quanto sostiene Roderich Kiesewetter, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al parlamento federale tedesco. In un'intervista all'emittente radiofonica tedesca “Deustschlandfunk”, Kiesewetter ha affermato che, con il ritiro temporaneo delle navi della prpria marina dal dispositivo di Sophia, “la Germania invia un chiaro segnale all'Italia”, responsabile di “non perseguire gli obiettivi della missione dell'Ue per ragioni populiste”. L'Italia, sostiene Kiesewetter, ha “ritirato le proprie navi da Sophia per difendere le prprie coste e si rifiuta di prendere parte alle operazioni di salvataggio” previste dal mandato dell'operazione europea. È, dunque, in questo modo che, per Kiesewetter, “l'Italia ha sabotato” la missione Sophia.

Continua a leggere l'articolo del Deutschlandfunk

Italia-Francia: Salvini invita i francesi a non votare per Macron

Londra, 24 gen - (Agenzia Nova) - Le tensioni tra Italia e Francia si sono ulteriormente acutizzate dopo che uno dei vice premier italiani, il leader della Lega Matteo Salvini, ha invitato gli elettori francesi a non votare per il presidente Emmanuel Macron alle prossime elezioni europee, provocando una inviperita risposta da Parigi: il botta e risposta è raccontato dal quotidiano britannico "The Guardian" in un articolo pubblicato oggi giovedì 24 gennaio della sua corrispondente da Roma, Angela Giuffrida; a Salvini ha replicato la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loisseau, dicendo che le sue dichiarazioni sono eccessive e quindi insignificanti ed ha aggiunto di non volersi ingaggiare in una gara "a chi è più stupido".

Continua a leggere l'articolo del Guardian





Francia-Italia: Parigi vuole evitare una “guerra di parole”

Parigi, 24 gen - (Agenzia Nova) - La Francia non vuole lanciarsi in una “guerra di parole” contro l’Italia. Lo scrive “Le Figaro”, dopo le ultime tensione nate tra Parigi e Roma. "Non vogliamo giocare al concorso di chi è più stupido”, ha detto li ministro per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, al termine del Consiglio dei ministri. “Abbiamo molte cose da fare con un vicino importante che è l’Italia, vogliamo continuare a poter lavorare”, ha aggiunto poi il ministro. In merito alle dichiarazioni rilasciate recentemente dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini che il quotidiano definisce "sgarbate", un portavoce del ministero degli Esteri ha detto che si tratta di parole “inaccettabili” e “senza fondamento”.

Continua a leggere l'articolo del Figaro

Ue-Venezuela: Mogherini chiede l'avvio di un processo che porti ad elezioni libere

Madrid, 24 gen - (Agenzia Nova) - L'autoproclamazione di Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela ha sorpreso l'Unione europea nel bel mezzo di un dibattito sull'opportunità di ospitare un intervento di Nicolás Maduro, a pochi giorni dall'inizio del suo contestato secondo mandato alla guida del paese latino. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo "El Pais", sottolineando che l'unità degli Stati membri, particolarmente traballante negli ultimi mesi, corre il rischio ora di saltare in aria. Dopo ore di silenzio, l'alto rappresentante per la Politica estera, l'italiana Federica Mogherini, ha rilasciato una dichiarazione con cui prende le distanze da Maduro ma senza avallare l'autoproclamato Guaidó. L'evidente cautela che emerge dal testo, sottolinea il giornale, rispecchia le ovvie differenze all'interno dell'Ue, divisa fra chi sostiene il presidente dell'Assemblea e chi prevede un bagno di sangue. "L'Ue chiede con forza l'avvio immediato di un processo politico che porti ad elezioni libere e credibili secondo l'ordine costituzionale", ha dichiarato Mogherini, invitando le autorità venezuelane ad evitare l'uso eccessivo della forza e garantire "la sicurezza di tutti i membri dell'Assemblea nazionale, compreso il presidente, Juan Guaidó". "Contrariamente a Maduro, Guaidó ha una legittimità democratica", ha invece fatto notare il presidente del Parlamento europeo, il conservatore italiano Antonio Tajani.

Continua a leggere l'articolo del Pais

Italia: Tria, impegnati a rispettare obiettivo deficit

Lione, 24 gen - (Agenzia Nova) - L'Italia è “impegnata a raggiungere l'obiettivo del deficit” al 2,04 per cento del Pil, previsto dalla legge di stabilità per il 2019 approvata dalla Commissione europea, dopo un lungo e teso negoziato. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, nel corso di un'intervista rilasciata ieri, 23 gennaio, all'emittente televisiva europea “Euronews” a margine del Forum economico mondiale in corso a Davos in Svizzera. Dopo l'accordo tra Italia e Commissione europea sulla legge di bilancio, i contrasti tra Roma e Bruxelles sono “acqua passata”, ha detto Tria. Il titolare di via Venti Settembre ha, quindi, aggiunto: “Ora, dopo l'intesa con la Commissione europea, la situazione è cambiata, non pensiamo più a trovare ragioni interne per una recessione nel 2019. Speriamo di avere ragioni interne per risultati migliori”. Il ministro dell'Economia e delle Finanze ha poi evidenziato che il significato dell'accordo tra Italia e Commissione europea sul deficit strutturale è nel fatto che “il disavanzo è stato calcolato senza distogliere lo sguardo dalla situazione dell'economia”. Pertanto, ha dichiarato Tria, l'Italia può “rispettare l'obiettivo del deficit anche in caso di bassa crescita”. “Siamo impegnati a rispettare l'obiettivo del deficit”, ha concluso il ministro dell'Economia e delle Finanze.

Continua leggere l'articolo di Euronews

Italia: imprenditori denunciano clima ostile agli affari creato da governo

Londra, 24 gen - (Agenzia Nova) - Il governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle ha creato un "clima ostile agli affari" dell'imprenditoria italiana. Lo scrive oggi il quotidiano britannico "Financial Times", che ha raccolto le voci di diversi imprenditori, soprattutto dell'Italia settentrionale. Secondo gli industriali, l'esecutivo populista è, dunque, un ostacolo all'attività economica. Inoltre, ricorda il "Financial Times", sia il Fondo monetario internazionale (Fmi) sia la Banca d'Italia hanno affermato che, alla fine del 2018, l'Italia è entrata in recessione tecnica.

Continua a leggere l'articolo del Financial Times

Italia: Cremona in silenzio per registrare i suoi violini Stradivari

Parigi, 24 gen - (Agenzia Nova) - Il museo del violino di Cremona registrerà il suono dei suoi Stradivari, che a causa della loro età presto non potranno essere più suonati. Per facilitare il lavoro degli ingegneri e dei tecnici del suono, spiega “Les Echos”, il comune della città lombarda e la Fondazioni Stradivari hanno deciso di chiudere al traffico il perimetro attorno all’auditorium per cinque settimane e hanno chiesto alla popolazione di evitare rumori forti e improvvisi. “Dopo una certa età gli Stradivari diventano troppo fragili per essere suonati e si addormentano”, fanno sapere dal museo. Le registrazioni faranno parte della “Stradivari sound bank” e saranno messe on line per il pubblico.

Continua a leggere l'articolo di Les Echos