Fca ha rinviato l'uscita dal diesel

Ue-Italia: senza i Tory britannici, gli euroscettici guardano a Salvini

- Il vista delle elezioni del Parlamento europeo a maggio 2019, il quotidiano britannico "The Telegraph" analizza oggi le prospettive politiche del gruppo parlamentare dei Conservatori e riformisti europei (Ecr). Formatosi cinque anni fa attorno al Partito conservatore britannico, dopo la Brexit gli Ecr dovranno cercare nuovi iscritti per aumentare il proprio peso e garantire la propria sopravvivenza. Secondo il "Financial Times", una volta scartata l'ipotesi di alleanza con partiti di estrema destra come quelli guidati in Francia da Marine Le Pen, da Geert Wilders nei Paesi Bassi o Alternativa per la Germania, gli Ecr rappresentano l'alleato naturale per la Lega di Matteo Salvini, il Partito della libertà austriaco ed altri movimenti nazionalisti ed anti-immigrazione. L'obbiettivo di dare vista ad un "superguppo" euroscettico. A tal fine, gli Ecr hanno avviato un dialogo con il movimento spagnolo Vox, hanno già accolto i Democratici svedesi anti-immigrazione e dovrebbe aver ottenuto l'adesione di Fratelli d'Italia. La Lega di Salvini, sottolinea il "Telegraph", sarebbe l'adesione più importante perché potrebbe portare negli Ecr almeno 25 eurodeputati che, secondo gli attuali sondaggi, potrebbe eleggere a Strasburgo a maggio prossimo. Tuttavia, con ogni probabilità, Salvini non farà alcuna scelta prima del voto europeo, con l'intenzione di valutare le aritmetiche politiche che emergeranno dalle elezioni e soppesare la capacità di influire sugli equilibri di potere a Strasburgo. Inoltre, secondo il "Financial Times", gli euroscettici dell'Europa orientale, come ad esempio il Partito della legge e della giustizia attualmente al governo in Polonia, sono molto sospettosi nei confronti della Lega per i suoi stretti legami con la Russia di Vladimir Putin. A ogni modo, conclude il "Telegraph", le elezioni di maggio saranno un momento della verità per il grupo euroscettico degli Ecr, che potrebbe emergere come una forza con cui fare i conti a Bruxelles ed avere un'influenza assai superiore a quella esercitata quando era guidato dai Conservatori britannici.