La nuova pazza idea di Salvini: chiudere gli aeroporti

L’Italia tira la corda dell’euro

Madrid, 8 ott - (Agenzia Nova) - Il denaro determina la vera dimensione dei sogni e il Movimento 5 Stelle (M5s), che governa l’Italia insieme alla Lega, la scorsa settimana temeva che i suoi sarebbero finiti di colpo. Il reddito di cittadinanza promesso in campagna elettorale, una sorta di stipendio base universale di 780 euro al mese, non aveva trovato posto nel bilancio. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, un uomo cauto e di fiducia, aveva imposto un deficit che non avrebbe permesso al M5s di realizzare il suo progetto. Così il portavoce del primo ministro, Rocco Casalino, ex concorrente del Grande Fratello vicino alla Casaleggio Associati, la società di comunicazione che tiene le fila dei Cinque stelle, ha detto a un giornalista che se i tecnici del Tesoro non avessero trovato i 10 miliardi necessari, allora il movimento avrebbe dedicato tutto il 2019 a vendicarsi contro di loro. Da quel momento, scrive “El Pais”, è iniziata la negoziazione sul bilancio, poi diventato una vera e propria sfida politica all’Unione europea.

Il vicepremier Di Maio contro l'Ue, dopo le elezioni cambieranno le regole

New York, 8 ott - (Agenzia Nova) - Il vicepremier Luigi Di Maio ha difeso i piani di spesa del governo italiano dopo le critiche espresse dall'Unione europea, ed ha detto che la linea anti-austerità si rafforzerà presto in tutto il Continente. Per Di Maio le prossime elezioni del Parlamento europeo porteranno a Bruxelles nuovi legislatori stanchi di austerità, pronti ad appoggiare regole di bilancio più flessibili e ad alleviare le restrizioni sui prestiti. "Ci sarà un tale terremoto in tutti i paesi contro l'austerità che le regole cambieranno il giorno dopo le elezioni", ha detto Di Maio in un'intervista al “Corriere della Sera”. La scorsa settimana la Commissione europea ha “bocciato” il piano italiano che prevede un deficit di bilancio pari al 2,4 per cento del Pil per il prossimo anno, aumentando il rischio di un'escalation del conflitto con Roma che ha già penalizzato i mercati azionari e i titoli di Stato.

Italia, nel "villaggio dell'ospitalità" gli immigrati lottano per salvare il sindaco che gli ha dato una nuova casa

Londra, 8 ott - (Agenzia Nova) - Il quotidiano progressista britannico "The Guardian" ha pubblicato un reportage della sua corrispondente da Roma Angela Giuffrida sulla manifestazione che si è svolta sabato scorso 6 ottobre nel paesino di Riace, in Calabria, a sostegno del sindaco Domenico Lucano arrestato nei giorni precedenti per il reato di "favoreggiamento dell'immigrazione illegale".

Se la Baviera respinge più migranti l’Italia chiude gli aeroporti

Monaco di Baviera, 8 ott - (Agenzia Nova) - Le autorità bavaresi vorrebbero aumentare i respingimenti collettivi dei migranti irregolari in modo autonomo, tuttavia hanno smentito le informazioni provenienti dai media italiani e dai dipendenti dell'aeroporto di Monaco, secondo cui sarebbe previsto un volo per espellere i migranti irregolari verso l’Italia questa settimana. “Non c’è nessun volo charter questa settimana”, ha detto un portavoce dell'ufficio statale bavarese per l'asilo e il rimpatrio. La Baviera finanzia anche in autonomia voli volti al respingimento dei migranti irregolari, ma questi sarebbero "coordinati con la polizia federale”. Il quotidiano italiano “Corriere della Sera” aveva riferito di un piano di rimpatrio con 40 migranti. verso aeroporto di Fiumicino previsto giovedì.

Marine Le Pen a Roma per incontrare il suo alleato Salvini

Parigi, 8 ott - (Agenzia Nova) - Oggi la presidente del Rassemblement National (ex Front National), Marine Le Pen, è a Roma per incontrare il leader della Lega, Matteo Salvini. Ne parla “Le Monde”, spiegando che nel corso dei colloqui verrà studiata una strategia comune per le prossime elezioni europee. L‘incontro avverrà verso le 10:30 del mattino e, secondo l’entourage del Rassemblement National, si tratta di una semplice formalità. Tuttavia, Marine le Pen punta molto sull’alleanza con il leader leghista, considerato come il “modello” italiano anti-immigrazione. Il quotidiano ricorda le affinità tra il Rassemblement National e la Lega, come i guai giudiziari o i recenti problemi finanziari.

