Vade retro, Salvini

Collaboratore di Papa Francesco denuncia la "appropriazione" del crocifisso da parte di Matteo Salvini

- Uno stretto consigliere di Papa Francesco ha duramente condannato in Italia la proposta del partito di estrema destra della Lega di rendere obbligatoria l'ostensione del crocifisso in tutti gli spazi pubblici, dalle scuole alle prigioni e fino alle ambasciate ed ai porti: lo scrive il quotidiano progressista britannico "The Guardian", riferendo delle polemiche suscitate dalla proposta di legge depositata nei giorni scorsi in Parlamento dalla Lega che tra l'altro prevede multe fino a mille euro per chi non esponesse il crocifisso. In un tweet diventato rapidamente virale l'altro ieri, mercoledì 25 luglio, il reverendo Antonio Spadaro, il direttore della rivista dei gesuiti "La Civiltà Cattolica", ha scritto che il crocifisso non dovrebbe mai essere utilizzato come un simbolo politico ed ha detto ai politici di togliere le loro mani da esso.