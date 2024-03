Quando muore un obitorista

Capita ogni tanto, e bisogna seguire una procedura specifica a discapito del povero magistrato di turno

E’ un evento rarissimo che venga a mancare un obitorista. Come media scampano 104 anni. Il segreto? Non andare mai in pensione. Quando un obitorista va in pensione muore (di solito per mal di balle). Come del resto i latrinai. Il giorno però arriva. La legge dice che un obitorista non deve venir esposto all’obitorio. Né in quello dove prestava mansione, né in altri. Deve essere esposto in casa del magistrato di turno. In salotto. Il motivo della legge è semplice. Il magistrato ha mandato dall’obitorista decine di salme. Adesso si ciuccia la sua. La moglie del magistrato non è contenta di avere un estraneo esposto. Ma la ragazza che sposa un magistrato sa che questo può accadere. C’è da sperare solo che quando schiatta l’obitorista, il marito non sia di turno. I tavoli da obitorio li vende una sola ditta al mondo. Per questo ha preso una multa dall’Antitrust. Si sono giustificati: “Non siamo noi che impediamo la concorrenza, è che nessuna ditta si mette a fare questo prodotto”. Sano e bello, direbbe un deficiente.