Una famiglia di obitoristi e latrinai

Quattro fratelli e una sorella, abbandonati alla nascita ma tutti con un ingente patrimonio. Si occupano di salme e cessi pubblici

Siamo cinque fratelli. Anzi quattro fratelli e una sorella. Nessuno è sposato. Gaetano 61 anni, Gianpiero 70, Portofino 71, Antonino 73, Giovanna 58. Obitoristi siamo in due. Io a Milano e Gaetano a Baltimora. Mia sorella Giovanna è ispettore forestale (in congedo permanente effettivo), gli altri latrinai. Veniamo da una famiglia di barboni-ubriaconi. Dei nonni meglio non parlarne. Abbandonati subito dopo la nascita, ci ha allevato un uomo anziano di Trapani. Oggi avrebbe 109 anni. Bene o male ci siamo arrangiati, non essendo coniugati tutti e cinque noi fratelli abbiamo via 26 milioni di euro, frutto di sacrifici di vite di lavoro e ottimi investimenti. Lasciamo tutto al Cnr di Ginevra. Anche Chianciano Terme! Perché non lo promuovono a sito Unesco? Sezione beni immateriali.



P.s Ritiro quello appena scritto. Siamo sì cinque fratelli ma come mestiere siamo tutti latrinai. In posti diversi ma poco distanti, per cui ogni 2-3 ore abbandoniamo la guardiola, per giocare a carte nel bar di un mio parenti di 76 anni (li compie oggi).