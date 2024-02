Particolari pantaloni, in obitorio

Sono persone maleducate che non si rendono conto dell'importanza simbolica di una divisa

Entra un parente a far visita e fa: “Va che pantaloni da pederasta”. Io: “Come si permette? Sono della divisa di servizio per noi operatori”. “Ah scusi, pensavo fosse un povero cretino che aspettava l'orario per andare a mangiare alla pubblica mensa”. Io: “Ma si figuri! Può capitare! Per curiosità, come sono i calzoni da pederasta?”. Lui: “Come quelli che ha su adesso!”.