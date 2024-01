Cosa ci fanno dei ladri all'obitorio?

Malviventi che entrano dove riposano le salme, senza apparentemente rubare nulla. Il mistero

I ladri hanno tirato giù il muro del negozio a fianco dell'obitorio (come nel film Dogman). Sono entrati. Da un accurato sopralluogo non abbiamo trovato niente di anomalo. Non hanno rubato e toccato niente. Non capisco cosa siano venuti a fare all'obitorio, con quelle modalità furtive. Hanno comunque fatto dei danni al negozio di pescheria di fianco.



P.s. Qualcuno può dirmi: “Vende pesci che provengono dal laghetto dietro l'obitorio?”. No, arrivano freschi da Rimini.