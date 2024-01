Il fenomeno naturale conosciuto come "sfiato obitoriale"

E la particolare bellezza e completezza dell'ultimo, grande sfiato: imparagonabile a qualsiasi altra cosa

Come ho avuto modo di dire in precedenza: non tutti i cadaveri “sfiatano”. Solo il 15 per cento. Se però comincia a sfiatare aspettatevi l'ultimo sfiato. Infatti, il titolo del pezzo è “l'ultimo sfiato”. E' un misto di chimica e fisica lo sfiatamento, può durare diverse ore. L'ultimo sfiato è il più completo e bello (sempre con rispetto parlando). Un lungo sibilo, sfiatano le orecchie, le narici e il meno nobile dei condotti. Sembra... non saprei. Inutile cercare paragoni. E' lo sfiato di una salma. Poi esplode. Il boato fa correre in obitorio il barista davanti. “E' esplosa una salma?”. Obitorista: “Sì!”. Barista: “Gioco il 21 e il 4 sulla ruota di Roma”. Obitorista: “Metti un euro anche per me”.