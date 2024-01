Un oggetto indispensabile per chi, come il protagonista della nostra storia, non ha uno spazio dove fare i propri bisogni

Comico anziano senza più soldi viene ospitato da amico agricoltore. Gli mette a disposizione uno stanzone nella cascina, prima usato per i fitofarmaci (lo stanzone). Non c'è il cesso. Bisogna uscire, attraversare l'aia e si arriva a una latrina esterna. L'agricoltore abita in una villetta sempre in cascina. Essendo un buon pisciatore, di notte il comico si alza anche dieci volte. Cosa fare? Ecco la bacinella della vergogna, che alla mattina svuota fuori, dove capita. Tanto attorno è tutta campagna.