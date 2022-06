Photo by Ilona Frey on Unsplash

Il primo caso di delinquenza minorile certificato dal tribunale di Varese è del 1904. Alcuni monelli nel giocare in zona interdetta, trovarono la salma del Temporeggiatore (c’entra con Annibale). Invece di avvertire le autorità usarono la salma per fini privatistici. La facevano vedere a pagamento a chi volevano loro. Che non è giusto. Tutti ne hanno diritto. Furono smascherati e condotti al penitenziario di correzione minorile, da dove il giorno stesso evasero. Si scoprì poi che la salma trovata era un falso. Infatti non basta trovarci sopra un biglietto con scritto: “Il Temporeggiatore oppure Plutarco”, potrebbe averlo messo qualcuno per scherzo.

Dispiace perché c’era un turismo molto avviato. Es: i bronzi di Riace dovrebbero essere più a reddito, magari prestandoli per un miliardo di dollari a qualche museo. Metterei questa tariffa: es. per la National Gallery ogni giorno di prestito delle due magnifiche statue: venticinque milioni di sterline, per dieci giorni di prestito centocinquanta milioni, ecc. Più mi noleggi le opere meno paghi. Certo: sotto la soglia del miliardo non ci si va. Anche perché non possono stare via tanto dalla loro sede al museo di Reggio Calabria.