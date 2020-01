Lettera d'amore a Ingrid Muccitelli

Gentile Ingrid Muccitelli, è ufficiale: sei tu la più bella conduttrice televisiva italiana. Essere innamorato di te è un dovere. Per me sei anche bravissima. Mi presento per quello che sono: ingegnere nautico, ho progettato anche lo scafo di Luna Rossa. Come sai, siamo passati dal monoscafo al catamarano. L’imbarcazione in pratica rimbalza sull’acqua. Ieri sono stato in Spagna, a Valencia, per vedermi con una donna skipper. L’ho ingaggiata è ho deciso: sarà lei a comandare Luna Rossa.

Ingrid, scusa. Non è vero niente di quello che ti ho detto, escluso le prime frasi. Sono una grande obeso di 56 anni, che poi dobbiamo metterci d’accordo su quando uno è ritenuto tale. Per me, oltre i 250 chilogrammi. Io sono 102, per cui no. Baci.