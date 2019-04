Lettera d'amore alla donna più bella della televisione italiana

Gentilissima Federica Fontana, volevo ringraziarti per avermi consigliato il dentifricio Colgate. È veramente buono. Colgo l’occasione per ribadire che sei la più bella donna della televisione italiana. Sei bellissima. Ho chiesto a Salvatore Merlo (anche lui tuo fan) di farti un’intervista di quelle importanti. Dovrebbe fartela oggi. L’appuntamento è alla Terrazza Martini (adesso si chiama Aperol) alle 14. Se non ti dispiace ci sarò anche io per consegnarti questa lettera d’amore. Se non puoi esserci fissiamo un altro giorno al bar Camparino.