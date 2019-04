Lettera d'amore a Paola Marella

Gentile Paola Marella, scusi se le scrivo questa lettera d’amore su carta da foreste non certificate CO2. Però è una carta da lettera in commercio. Il cartolaio mi ha detto che è fuorilegge ma sono previste deroghe per esaurimento scorte. Comunque l’importante è dirle che lei è una donna bellissima e sarei innamorato di voi. Sono un disoccupato di Venezia. Ieri sono stato sanzionato per avere fatto il cretino nella pubblica via. Lei dirà: “Puoi essere più specifico?”. Io: “No amore, non mi sembra il caso”. Quando stavano girando 007 a Venezia ho disturbato le riprese (ti parlo di circa dieci anni fa, anche meno). Pure quando stavano girando a Venezia “The Tourist” ho disturbato. Tante produzioni allora non vengono più nella città dell’amore per ambientare scene di film. Ma non penso per i motivi sopra. Comunque se dovessero venire penso di disturbare ancora. Sai, noi innamorati di te facciamo di tutto per farci notare. Paola, adesso devo salutarti, devo andare a disturbare le riprese di “Gomorra”. Potremmo vederci oggi, anzi adesso in piazza dei 4 steccati a Milano?