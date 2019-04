Cercasi contestatori per gli spettacoli di Grillo

Mi telefona il mio navigator: “La disturbo?”.

Io: “Francamente sì, stavo dipingendo il tinello a casa di mio fratello…”.

Lui: “Senta, faccio finta di non avere sentito… Ho un lavoretto per lei”.

Io: “Sono pronto, tanto qui ho finito!”.

Lui: “Ci sarebbe da andare agli spettacoli di Grillo e fischiare, le diamo 100 euro ogni sera più l’entrata gratis”.

Io: “Sì, ci sto! Ma quanti siamo? Non vorrei che nel tumulto siamo dieci contro 1.500…”.

Lui: “No, sarete circa la metà del pubblico, che è pagato da noi per contestare”.

Io: “Scusi la domanda, la ritiro. A me interessa lavorare, la garanzia che è un lavoro serio è lei, per cui a me va bene”.

Lui: “Le mando il calendario e i luoghi dove andare. Per quanto riguarda le spese di viaggio, eccetera, è tutto rimborsato”.

Io: “E se faccio la spia dicendo tutto al Fatto quotidiano di questa cosa?”.

Lui: “Veda lei, a quel punto il posto lo diamo a un altro”.

Io: “No! Mi serve a me quel posto!”.