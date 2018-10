Il discorso mai pronunciato da Giuseppe Conte

Ecco in esclusiva per il Foglio una parte del discorso che il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha fatto parlando nei giorni scorsi all’assemblea generale dell’Onu e che i giornali non hanno riportato:

“Gentili amici,

volevo dirvi che io c’entro, ma neanche tanto, su quello che stanno combinando in Italia. Anche per quanto riguarda il Lago Vittoria, noi siamo a favore delle nazioni che lo vogliono sfruttare. Però in Italia certe cose non posso dirle. Anche se Donald Trump per me sta lavorando, ma qui non si può dire perché mettono le sanzioni all’Austria, che qui rappresento per risparmiare.

Infatti in questa Assemblea parlo a nome di nove nazioni: Belgio, Olanda, Austria, Svizzera, Portogallo, Lussemburgo, Slovenia, San Marino e naturalmente Italia. Un caro saluto, venite a visitare Amalfi, non costa tanto ed è molto bella e completa come località turistica, ma neanche”.