Lettera d'Amore totale e completa (come mai) alla nuova Miss Italia

Gentile Carlotta,

ho aspettato a scriverti solo adesso. Lo volevo già fare nelle preselezioni di Jesolo, e ancora prima nella discoteca. All'inizio del concorso. Sapevo che saresti stata tu la nuova Regina d'Italia. Sei bellissima. La più bella di tutte. Sono promotore con altri colleghi parlamentari (io sono UDC) di nominare senatrice a vita chi si aggiudica la corona di Miss Italia. Tanti gruppi parlamentari però si oppongono. M5stelle per esempio.

Tanto non dovresti venire sempre a Palazzo Madama, solo quando ti chiama il capogruppo dell'UDC (io) se traballa il governo e serve il tuo voto. Comunque per il momento la carriera politica (per merito) ti è impedita (anche perché per essere senatore c'è il limite minimo di età). Sto telefonando come un matto a tutti i dirigenti Rai e Mediaset per farti dare un programma. Ho telefonato anche a Virzì per il cinema (qui per lavorare dovresti però dire di essere di sinistra).

Scusa se domani ti scrivo ancora una lettera d'Amore. Non l'ho mai fatto con nessuno.

P.S. Il Foglio sta preparando una pagina tutta su di te. Con foto centrale. Io vorrei che il servizio fosse su doppia pagina. Anche Vanity Fair voglio ti fa la copertina, se no mi offendo.

Scusa Amore! Intanto ti mando gli impegni che ho già preso con te ospite.

Che tempo che fa (Raiuno), La Domenica sportiva (Raidue), Carta Bianca (Raitre), Domenica In con Mara, Avventura donna e Pechino Express.

Ecco mentre per la prima cosa basta che sei lì per una serata per Pechino Express e Avventura donna (Rete 4) l'impegno è più grande. Scegli tu tra questi due formati. Io ti consiglio Avventura donna (Rete 4). Anche perché compra pubblicità sul Foglio. Dovresti andare con altre donne bellissime. Nel Bormeo con le nuove Peugeot 305 a guida autonoma (ma nemmeno) stai via un po' ma è una grande esperienza.

Il cachet è 25.000 euro a puntata. Sono 100 puntate. Tutte registrate. In questa parte del mondo sarete accolte come ambasciatrici dell'Italia anzi della Ue. Se invece scegli Pechino Express è bello uguale ma il cachet è 10.000 euro a puntata. Scusa se ti parlo di cose prosaiche come i soldi, ma è meglio quest'anno sfruttarlo al massimo. Ti parlo francamente non è detto che tutte le Miss Italia diventino Gina Lollobrigida con carriere così luminose. Intanto ho già ricevuto qui al Foglio una proposta di fidanzamento per te. Il nome lo trovi sul sito del Foglio ma te lo dico è Dybala (soccer). Altri candidati alla tua mano sono Justin Bieber e io più Piero Vietti del Foglio, che però dice di essere libero ma è sposato. Come me. Ma per te la lascio oggi.

Domani anzi oggi se sei libera ti vuole vedere Domenico Dolce insieme a Stefano Gabbana per ovvi motivi di lavoro.

Lancio mondiale con te su copertine moda di 50 magazine, anche in Corea del Sud.