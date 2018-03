Lettere d'amore a Melania Trump

Pubblichiamo gentilmente le lettere d’amore che Melania Trump riceve alla Casa Bianca. Sono alcune delle 23.000 che riceve tutti i giorni.

1) Gentile Melania, siete bellissima, e anche la donna più elegante del mondo. Sono un falso cameriere presente a Davos, vi ho ammirato tutto il tempo. Come lavoro sono dei servizi segreti ugandesi. I nostri servizi sono tra i più efficienti. Oggi mi congedo. Ho 42 anni e ho vinto un concorso per comandante dei vigili urbani di Cosenza. Il mio primo lavoro è stato fare il falso ingegnere petrolchimico per i servizi segreti di Malta, i più efficienti dell’area Nato.

Un caro saluto, Zarini Piero

P. S. Melania una cortesia: potete dire a vostro marito di telefonare a Berlusconi per convincerlo a fare il governo con Renzi? Se no non votiamo Forza Italia.

2) Gentile First Lady, sono uno sherpa abusivo della catena del Karakorum. Vi amo! Tutti i giorni faccio 15 ore di camminata. Non ho il brevetto di guida di montagna, per cui se mi prendono mi danno 10 rupie di multa (che sono 21.500 dollari). Melania, lei deve vedere cosa lasciano qui sulle pendici i turisti, di tutto. Melania siete molto bella e io vi penso dalla mattina alla sera. Prima lavoravo a Brazeville in comune, poi mi hanno licenziato per spending review. Mio nipote abita a Houston, si lamenta del rumore quando partono i vettori spaziali. Melania, può dire al presidente se può spostare il centro spaziale Usa da Houston a Colorado Springs? Grazie, un saluto grande.