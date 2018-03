Cara Melania, ho un problema

Gentile Melania Trump, vi scrivo per esporre a voi un problema abbastanza bello e completo. Pur avendo io 49 anni esatti sto facendo l’ultimo anno di università in un paese baltico. Ieri l’università è fallita. Siamo andati a lamentarci in segreteria e la segretaria ci ha detto: “Ragazzi, è stato tutto inutile arrivare a un passo dalla laurea… Dispiace dirlo, ma non siete niente”.

Noi dalla delusione siamo corsi al ministero, che ci ha dato subito ragione. Per cui oggi ci assumono come ragazzi immagine in discoteca. A me va bene. Speriamo non fallisca la discoteca, ma non penso.

Ciao, grazie, Tuo Maurizio