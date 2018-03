Cara Melania, che cosa devo fare?

Gentile Melania Trump, sono un ragazzo di trentanove anni che abita a Bristol dove anche sono nato. Abito in una casa del comune. Ieri il comune mi ha sbattuto fuori. E’ venuto a sapere che ho una casa (molto bella) in Tanzania.

A questo punto cosa faccio?

Vendo casa in Tanzania?

Mi dica lei cosa fare.

Anche perché si sono sbagliati. Non ho nessuna casa in giro. Forse la compro oggi ma in Aspromonte, in Italia.

Grazie mille appena arrivo le scrivo. Prima di andare lì vado in una città a un chilometro da Bristol. L’impiegato del comune è diverso e non controlla.

Ciao! Grazie.