Lettera d'amore (molto completa) a Tamara Donà

Lettera d’amore molto completa.

Gentile Tamara Donà, per me sei la donna della tv più bella. Quindi sono innamorato di te. Tu dirai: “Perché, se non ero un personaggio televisivo non lo saresti?”. Amore, ti rispondo francamente: “Non lo so! Però forse sì”.

E’ vero Tamara, la donna che vedi in tv (anche concorrente di quiz) è mille volte più attraente di una donna bella uguale ma che in tv non c’è. Detto questo, tu sei bellissima. Tv o meno. Certo, ci sono uomini più o meno sensibili alla notorietà della donna. Ti parlo da ragazzo molto sincero: sì, amore, tendo a prendere delle sbandate sentimentali per donne televisive. E’ così per le due giornaliste di “Linea verde” (Daniela e Chiara), per poi passaee alla signora della pubblicità di OMISSIS, eccetera. Però, parliamoci chiaro, per te è diverso. Ecco il motivo di questa lettera d’amore molto bella.

Un saluto grande

P. S. Scusa Tamara, potremmo vederci oggi in via Giorgio Dromedari 21 a Roma? C’è un bar per innamorati molto bello, gestito da due fratelli grandissimi obesi, ma neanche. Loro ci hanno riservato un tavolo.

Baci

Tuo Maurizio