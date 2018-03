Lettera d'amore (con richiesta) ad Anna Tatangelo

Cara Anna Tatangelo, come lavoro non vi ho mai detto cosa svolgo. In questa lettera d’amore ve lo dirò. Faccio il cretino presso uno stabilimento di imbottigliamento bevande per grandi obesi. Tu dirai: “Ma che lavoro originale, ma di cosa si tratta in concreto?”.

Io: niente, disturbo chi lavora. Per questo sono già stato richiamato dal proprietario e penso che oggi mi licenzia.

Tu amore non puoi telefonarle per dirle di tenermi? Io però voglio andare avanti come prima.

Un bacio