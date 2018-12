Il mio bacio ad Anna Tatangelo

Gentile Anna Tatangelo, le ho appena spedito una confezione di Baci Perugina. Scusi se non ci sono tutti. Ma mentre mi recavo all’ufficio postale ho avuto un calo di zuccheri. Ne ho mangiati cinque. Poi sa, per cortesia ne ho offerti altri cinque agli impiegati per cui i baci sono la metà.

Un bacio a lei. Suo Maurizio