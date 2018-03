Dimmi che uovo di Pasqua mangi e ti dirò che goloso sei

L’uovo di Pasqua ha un non so che di ancestrale, di nostalgico, per cui ognuno di noi lo desidera morbosamente, per sentirci di nuovo ragazzini facendoci largo tra la carta scintillante alla ricerca del tesoro cioccolatoso.

Nutrizionalmente parlando è tra le cose più sbagliate che esistano, sarebbe un elemento perfetto tra i miei “cibi per non dimagrire”. Parliamo di una gigantesca dose di cioccolato, PERSONALE (guai a chi mi tocca l’uovo che gliele strapazzo), ingurgitata in un’unica volta al termine o durante una giornata in cui mi abbuffo senza sosta di mille e più leccornie. Siamo tutti un po’ ciccioni quando mangiamo il nostro uovo… ma quale uovo preferite voi? E quindi, che ciccione siete?

La mia faccia quando ricevo l'uovo di Pasqua.

UOVO AL CIOCCOLATO FONDENTE - CICCIONE ILLUSO

Pensi chiaramente che avere scelto un uovo al cioccolato extra fondente, nero come la tua fame, ti renda migliore degli altri, meno libidinoso e più attento alla tua linea. Forse ti sei scordato che non stai consumando un quadratino di cioccolato ma un’ intera scorta di guerra e che sebbene sia fondente quel cioccolato rimane grasso? Illuso.

UOVO DEL DISCOUNT - CICCIONE IGNORANTE

Non compri l’uovo del discount per risparmiare, ma perché costa meno e con la stessa cifra ne puoi comprare di più. Un uovo non ti basta, devi avere uova a sufficienza per arrivare alle ferie estive e nel frattempo affogare il tuo dolore e la tua frustrazione in cioccolato scadente e spiacevolmente dolce. Ignorante.

UOVO GOURMET - CICCIONE SCASSAC***O

Sei uno di quelli in fissa con la cucina gourmet e ristoranti ricercati. Ogni tua scelta alimentare è preceduta da accurati studi e approfondimenti sulla materia prima. Hai fatto un sopralluogo in 17 cioccolaterie prima di scegliere il tuo uovo fatto con pasta di cacao delle piantagioni millenarie dell’Altopiano Stacepp, granelli di sale del Monte Kukazz, e foglie d’oro del Baobab Mhawaffankul. Ecco almeno a Pasqua nun cè scassà u ca’. Scassac***o.

UOVO CON LE NOCCIOLE INTERE - CICCIONE FETICISTA

Fondente o al latte, l’importante è che contenga nocciole intere grosse come delle biglie. Spezzi l’uovo con particolare cura affinché in ogni frammento ci siano 2 o 3 nocciole e scarti tutti i pezzi che non ne hanno. Mordi il cioccolato spezzando la nocciola perfettamente a metà oppure quando il pezzo di uovo è in bocca ciucci tutto il cioccolato e ti aiuti con la lingua a liberare la nocciola e a quel punto la tiri fuori dalla bocca e tenendola con delicatezza tra indice e pollice la contempli in stile Gollum e l’Unico Anello. Feticista.

UOVO DI CIOCCOLATO BIANCO - CICCIONE DROGATO

Il cioccolato ad un certo punto ti dà la nausea, quando è troppo è troppo. Il cioccolato bianco dal primo assaggio ti dà la nausea ma, non sai perché, non puoi smettere di mangiarlo, diventa dipendenza allo stato puro. Lo mangi con il solo ed unico obbiettivo di sentire grasso e zucchero mischiati tra loro a formare una pasta densa e dolcissima nella tua bocca. Un mix di sapore nauseabondo da spingere e risucchiare tra le fessure dei denti. Un trip, uno sballo fine a se stesso di cui non potrai mai più fare a meno. Drogato.

UOVO KINDER - CICCIONE CON LA K MAIUSCOLA

Per te la Pasqua potrebbe non esistere, chissene frega che sia la più importante festa Cattolica dell’anno. Gesù è risorto? Buon per lui! Ci ha salvati tutti quanti? Ci mancherebbe, dopo tutti i centesimi che gli ho mollato nelle offerte durante la messa. A te Pasqua interessa per un unico motivo: i geni del male, coloro che dominano le menti di noi comuni mortali, manipolatori di masse, Dei dell’umanità moderna…GLI INGEGNERI DELLA FERRERO, hanno creato un Ovetto Kinder…più GRANDE. E tu vuoi quello, agli altri dici che lo acquisti per la sorpresina ma sappiamo che non è così. Per te, per me e per tutti voi quello è il miglior cioccolato del mondo. Come nel Fight Club tutti lo sappiamo ma nessuno lo dice, siamo tutti schiavi di quel sapore e lo cerchiamo di continuo. E a Pasqua arriva…PIU’ GRANDE!!! Eccomi, Ciccione con la K maiuscola.

Buona Pasqua e Buona mangiata a tutti.

Ps: qualsiasi ciccione siate non vi preoccupate, Pasqua arriva per salvare anche noi!