Tracce sempre più vecchie ma sempre più nuove quelle delle zampe di Lupo sui cuscini e sulle lenzuola del letto scavato nella quercia tedesca da Ulisse, e poi da Penelope affidato a Luna (quando il Re di Itaca e la sua Regina, dall’Ellade s’incamminarono per gli Elisi). E giungeva a se stessa, ieri, Luna, facendo di quell’orma, una parola definitiva – e del suo stesso chiarore, una dimora – per principiare il primigenio appartenere di lei in lui e viceversa. E lo squillare del silenzio – quello di lui a lei – fu dono (e viceversa).