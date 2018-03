Lupo e l'Angelo

Luna arrivava, ieri, a prendersi la metà di cielo esposta alla dolcezza della sera. Dietro di lei, Lupo, e dalle raspose contrade del Gargano sopraggiungeva l’Angelo da sempre vigile, giro giro tra le strade, le rotonde e le totalità dei mondi. Era incaricato di parlare, e parlò l’Angelo. Non senza sorriso: “Sii per Dio il migliore degli uomini, per te stesso il peggiore degli uomini, per gli altri uomini un uomo come gli altri”.