Tifo da stadio per Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo, benecomunista quel che basta, certamente riconosciuto dalla base del Partito democratico come “aggregativo” rispetto al declinante Matteo Renzi (individuato – dalla stessa base – quale elemento “divisivo”). E’ molto interessante il servizio di Nino Luca per Corriere Tv. Si coglie il non detto dell’avvincente gara tra i due quarantenni quando, interpellando il pubblico dell’adunanza Pd di Milano, oltre l’ovvio birignao si sentono distintamente i coltelli pronti per la dura pietra con uno – Renzi – che la prende alla larga mentre l’altro, Calenda, che ci ha preso gusto, assapora. Ma giusto per un bis da Scelta Civica, la famosa sciolta riscaldata.