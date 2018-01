La superstizione di pensare che Lenin buono e Stalin cattivo

Nell’intervista a Claudio Cerasa Roberto Maroni, il governatore uscente e non più rientrante della Regione Lombardia, dà dello stalinista a Matteo Salvini riservando per sé la definizione di “leninista”. Ecco, un vero moderato – uno dei protagonisti del centrodestra – certe cose dovrebbe saperle: è solo una superstizione quella di pensare Lenin buono e Stalin cattivo. Dovrebbe appunto sapere quello che per la Chiesa Ortodossa è ormai assodato: Lenin è satanico; Stalin, al contrario, un patriota.