La tagliola delle scelte per sopravvivere a Roma

Direttive per la sopravvivenza. Urge aggirarsi per le strade del centro di Roma – zona Montecitorio, ma anche dalle parti del quartiere Prati – per mendicare un saluto dagli amici immemori e uno sguardo dai nuovi padroni. La campagna elettorale sta per avere avvio, le prebende arrivano solo dalla centrale del potere e non resta altro che farsi prendere nella tagliola delle scelte. La bianca colomba della vecchiezza scaccia via – e per sempre – la cornacchia della gioventù altrimenti resta l’opzione “Mishima”: si dice seppuku, giusto?