Salvini contro Fabio Fazio, ecco come andrà a finire

Fabio Fazio non invita Matteo Salvini nel suo Che tempo che fa su Rai1. Il famoso conduttore, nel suo cinegiornale d’Italia ha già avuto al tavolo Matteo Renzi, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Pietro Grasso, per poi chiudere con Paolo Gentiloni l’elenco dei politici già in gara nella campagna elettorale. Non ha dunque tenuto conto del capo leghista, Fazio: “Per il signor Fazio, il conduttore più pagato della storia della tivù pubblica (con soldi nostri)”, scrive Salvini, “la Lega non esiste”. Tutto ciò che esiste, in effetti – così nell’immaginario letterario, come nella concreta affabulazione dell’egemonia di regime – si decide per tramite di scaletta, con conseguenze poi visibili nella struttura pagnottistica dei padroni del vapore, ma a tutti gli antagonisti che non ne possono più di Fazio valga però come viatico di consolazione il promemoria che s’è appuntato Salvini: “Ci ricorderemo di lui e della sua correttezza”. Ecco, speriamo se lo ricordi (tanto, con le larghe intese, finirà che Fabio Fazio se lo prenderà Mediaset, tatuando a Luciana Littizetto la farfallina di Belen…).