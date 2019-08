Dalla strage di El Paso alla Brexit, che potrebbe trasformare anche il whisky

Si può spegnere?

L'ha spiegato bene Eugenio Cau su queste colonne: quello di El Paso è stato il terzo grande attentato domestico negli Stati Uniti rivendicato su 8chan, il forum fondato nel 2013 da Fredrick Brennan, e dopo la strage le società di servizi web stanno affrontando sempre più pressioni per eliminare siti simili da internet. Ma mantenere un sito offline è più difficile di quanto sembri – e ci sono anche buoni motivi per cui è discutibile lasciare la piena arbitrarietà di operare questa sorta di “censura” alle aziende. Ne parla Adi Robertson in questo video di The Verge.