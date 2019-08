I laser di Hong Kong contro l'intelligenza artificiale e un atterraggio nel traffico

La persecuzione delle minoranze religiose

La persecuzione delle minoranze religiose, in particolare quella contro cristiani e musulmani, è cresciuta in tutto il mondo negli ultimi anni e sta emergendo una nuova tendenza in cui attori non statali svolgono un ruolo crescente negli attacchi mirati, spiega Nadine Maenza, vicepresidente della commissione bipartisan degli Stati Uniti sulla libertà religiosa internazionale. Nel suo rapporto annuale sulle violazioni della libertà religiosa, la Commissione segnala alcuni paesi come “particolarmente preoccupanti”. Parlando con The Diplomat al forum internazionale sulla libertà religiosa di Taiwan, Maenza ha spiegato quali sono le principali sfide che la commissione ha dovuto affrontare e anche perché ci sono motivi di speranza per le minoranze religiose. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha inoltre istituito il 22 agosto come Giornata internazionale per commemorare le vittime degli atti di violenza basati sulla religione, nel tentativo di riportare l'attenzione internazionale su questi temi.