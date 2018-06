Virginia Raggi, arrivando alla sede della Stampa Estera in via dell’Umiltà ha commentato, laconica, la notizia dell'inchiesta sul progetto per il nuovo stadio della Roma che ha portato all'arresto di 9 persone tra cui il suo ex superconsulente e attuale presidente di Acea, Luca Lanzalone. “Per la storia dello stadio, chi ha sbagliato pagherà. Noi siamo per la legalità” ha detto. E alla domanda su possibili dimissioni non ha risposto.

(Video Salvatore Merlo)