Sbaglia chi pensa che Putin si fermerà all'annessione dell'Ucraina, scrive il Figaro

La sfida lanciata dal progetto di restaurazione dell’impero sovietico è una minaccia mortale per le conquiste della democrazia in Europa

Invadendo lo scorso 24 febbraio l’Ucraina, paese sovrano e democratico di 43 milioni abitanti, Vladimir Putin ha scatenato un conflitto militare senza precedenti dal 1945 a questa parte e portato la guerra nel cuore dell’Europa – scrive Nicolas Baverez. Il suo obiettivo non si limita all’annessione dell’Ucraina, disconosciuta come nazione, come popolo e come stato. Putin punta alla ricostituzione dell’impero sovietico, come esplicitato dai progetti di accordo trasmessi alla Nato lo scorso dicembre.