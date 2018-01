Il 2018, l'anno dell'ottimismo

“L’anno 2018 inizia con indicatori economici e geopolitici che puntano in direzioni molto diverse. I mercati azionari globali hanno raggiunto livelli record e la fiducia economica sta crescendo in gran parte del mondo sviluppato”. Così Gideon Rachman. “Negli ultimi anni, è stato il medio oriente a dare cattive notizie, e l’Asia si è specializzata nell’ottimismo. Quest’anno potrebbe invertirsi questo schema. Il più grande rischio geopolitico è una guerra nella penisola coreana. Se gli Stati Uniti portano avanti la minaccia del presidente Donald Trump di usare ‘fuoco e furia’ per disarmare la Corea del Nord, i rischi sono letteralmente incalcolabili. Al contrario, ci sono molte cose importanti che potrebbero finalmente andare bene in medio oriente. La combinazione di turbolenze in Iran, la liberalizzazione delle riforme in Arabia Saudita e la definitiva sconfitta dello Stato islamico sul campo di battaglia sarebbero tutti seri ostacoli per le forme fondamentaliste e conflittuali di islamismo. Gli investitori e gli economisti sembrano scontentare il rischio di guerra nella Corea del Nord.

Ma gli esperti di sicurezza nazionale sono molto meno ottimisti. Molti dicono che l’atmosfera di Washington ora ricorda a disagio lo stato d’animo prima dell’invasione dell’Iraq nel 2003, quando la politica estera degli Stati Uniti si è convinta a credere che una guerra preventiva contro Saddam Hussein fosse una buona idea. In modo simile, la guerra con la Corea del Nord si sta spostando dall’impensabile nella colonna del pensabile. Ma la mia ipotesi di partenza per il 2018 è che non ci sarà, alla fine, una guerra nella penisola coreana. In ogni caso, una buona regola sulle previsioni geopolitiche è che gli eventi realmente in grado di cambiare il mondo – dalla caduta del muro di Berlino agli attacchi terroristici dell’11 settembre – sono quelli che gli esperti non avevano previsto. Un inopportuno scoppio di dimostrazioni di questa settimana per le strade dell’Iran è un utile promemoria di questo fatto.

Il pessimismo è solitamente la migliore scommessa in medio oriente. Dalla guerra in Iraq alla primavera araba al processo di pace israelo-palestinese, le valutazioni più tetre sono spesso confermate. Dovrebbe quindi essere riconosciuto che in Iran, il risultato più probabile è che l’attuale sfogo di proteste svanirà o sarà schiacciato, come lo furono nel 2009. Se i gruppi rivali di estremisti islamici perdono terreno a Riyadh e Teheran – e sui campi di battaglia della Siria e dell’Iraq – allora il 2018 potrebbe diventare un anno di battute d’arresto per il fondamentalismo islamista. L’Ue non crollerà, i negoziati sulla Brexit non crolleranno e i mercati non crolleranno. Al contrario, ci saranno grandi e positivi cambiamenti in medio oriente. E l’Inghilterra vincerà la Coppa del Mondo”.