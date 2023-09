Case di famiglia, luoghi di una memoria intima e quotidiana

Spesso negli anni Charlotte Gainsbourg ha ribadito il desiderio di trasformare la storica dimora paterna in rue de Verneuil a Parigi in un museo aperto al pubblico, ma ha dovuto più volte rimangiarsi la parola. Attraversare quelle stanze legate alla propria infanzia aveva per lei, ha raccontato più volte, un effetto lenitivo rispetto ai dolori della vita. Un luogo troppo radicalmente connesso con lei e la sua storia famigliare che l’accesso al pubblico avrebbe potuto infrangere per sempre. Poi, pochi mesi prima della morte della madre, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg è riuscita nel suo intento: aprire la casa che oggi è visitabile (maisongainsbourg.fr/en) in un doppio percorso uno più museale e uno guidato all’interno dell’abitazione. A un certo punto ci si libera della propria infanzia o forse sarebbe più corretto dire che ci si arrende alla propria infanzia. La memoria è una forma mentale che si alimenta degli oggetti, dei luoghi, ma poi va per la propria strada con la necessità di elaborare visioni che con la realtà non è necessario che abbiano troppe attinenze. Alla fine meglio un museo che un trasloco che lascia stanze vuote e pareti straziate dai segni di un tempo ormai irriconoscibile.

