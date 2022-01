L'ossessione degli italiani per la casa

L’altro giorno un argentiere di Firenze ha appeso in negozio un cartello con scritto: “Severamente vietato parlare di Covid”. Ogni tanto ci vorrebbe un avviso del genere alle cene che dice: “Severamente vietato parlare di case”. Accade appena ci si siede al ristorante, davanti a un aperitivo, o mangiando un cinese da asporto. Accade soprattutto tra i Millennial – che iniziano a comprare o che si lamentano di non poterlo fare – e i quaranta-cinquantenni, Generazione X – che hanno comprato e iniziano a restaurare o a investire o a pentirsi di non aver preso quel trilocale a Testaccio o a Nolo prima che diventassero quartieri ambiti.

In giro per l’Italia in questi giorni autobus e tram sono ricoperti dalla campagna di Immobiliare.it, sito per trovare case in vendita e in affitto. La casetta antropomorfa che fa da logo del sito ha un cappello da Sherlock Holmes e dice “Immobiliare, Watson!”. Durante la Biennale Architettura del 2021, evento simbolo del “ritorno alla normalità” pre-varianti, la gigantesca pubblicità sulle impalcature della chiesa di Santa Maria della Pietà era di Idealista, un rettangolo verde-lime più grosso della facciata del Metropole e visibile da tutto il bacino di San Marco. Idealista e Immobiliare.it si sfidano all’ultimo sangue per essere il sito più cliccato dagli italiani, con campagne diffuse come solo Campari, Apple o Dior solitamente fanno.

