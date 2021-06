W il social mattone

L’annuncio immobiliare come forma di intrattenimento. I sondaggi. Una mania che non risparmia gli influencer

Quello che si sospettava empiricamente ora ha finalmente una base (quasi) statistica: la grande passione italiana online non è il porno bensì l’immobiliare. A confermarlo sono i dati della Youporn del mattone, Immobiliare.it, secondo cui gli italiani compulsano oramai in massa gli annunci non sempre e non tanto con la reale intenzione di comprare, bensì spinti da voyeurismo.