Notti prima degli esami e delle false previsioni. L'immaturità

Ho chiesto a mia figlia a bruciapelo, fingendo indifferenza ma con crudeltà: hai visto le tracce della Maturità? Che cosa ne pensi? E’ sbiancata. Ha detto: sì, che paura. Le manca ancora un anno per cantare Notte prima degli esami, è in vacanza e ha perso la cognizione del tempo, non sa più se è domenica o giovedì, se è giugno o luglio, giorno o notte, se è sua madre o il suo gatto, ma non ha mai letto Moravia e quindi è certa che verrà bocciata. Lo leggerai, ci arriverai, e comunque c’è sempre una via di fuga: c’è il tema sull’attesa ai tempi di Whatsapp. Sì, ha detto, infatti io avrei fatto quello, ci mettevo dentro te che stai ad aspettare online che io ti risponda ai messaggi e ti arrabbi se tolgo la data e l’ora dell’accesso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE