Oltre le polemiche c'è di più. Tracce di ottimismo alla maturità

Che Italia ci raccontano le tracce di questa maturità 2023? Passata l’emozione dettata dall’essere coinvolta in quanto insegnante, ho riletto con calma i testi. Belli, per carità, ma sicuramente non di facile approccio. A mio avviso si tratta di elaborati più adatti a un liceo, che presuppongono una preparazione e un livello di approfondimento che non sempre si può trovare oggi nella scuola italiana, soprattutto se a cimentarsi con questa prova sono ragazzi che provengono da contesti sociali deprivati o con difficoltà linguistiche. E qui, forse, è il vero nodo del problema. In queste ore ho raccolto testimonianze di colleghi provenienti da diversi contesti geografici e sociali e, salvo poche eccezioni, la voce è stata unanime.





Si tratta di tracce che non fanno i conti con la realtà sfaccettata e composita della scuola italiana, dove accanto a realtà di eccellenza si trovano istituti scolastici con un altissimo numero di studenti in dispersione scolastica e un basso livello di scolarizzazione. Sembra che ci sia uno scollamento tra chi materialmente redige le tracce e chi, invece, nelle classi ci entra, ci lavora e ci vive. E questo scollamento porta alla conseguenza che il liceale svolgerà questi elaborati senza grosse difficoltà mentre un maturando di un istituto tecnico o professionale dovrà sudare le proverbiali sette camicie per capire almeno cosa vuole la consegna.

