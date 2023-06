Esame di stato promosso. Le tracce più “polverose” sono state le più azzeccate

Sull’esame di stato in sé ho da dire che (1) andrebbe abolito, o sostituito con una prova concepita diversamente, perché un esame che passano praticamente tutti non è un esame, e che (2) anche l’esame di stato ha finito per essere assorbito, inevitabilmente, nel vortice della società dello spettacolo, sicché le opinioni sul pre esame, sull’esame e sul post esame riempiono insensatamente pagine di giornale, radiogiornali, telegiornali (queste righe sono il mio obolo: me l’hanno estorto) e gli studenti, già per tante ragioni nervosi, vengono ulteriormente innervositi da questa canea. Ribadisco il punto (1), ma se non volete accoglierlo propongo un (1 bis): fare l’esame ma tenere un profilo basso, senza commissioni esterne, con prove formulate discretamente dai docenti delle varie scuole. Sulle tracce dell’esame di stato di oggi direi, in generale, bene, meglio degli anni scorsi. Tracce polverose, ha obiettato qualcuno. Ma proprio le più polverose mi paiono le più azzeccate. No, non la poesia di Quasimodo sullo Sputnik, che è molto brutta (ma come la grandissima parte delle poesie) e si presta ad altrettanto brutte applicazioni moralistiche: la celebrazione dell’ingegno umano, il segreto accordo tra cristianesimo e scienza, la responsabilità degli scienziati, la loro hybris e la nostra. È facile prevedere un diluvio di kitsch.

