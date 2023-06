Tanti temi, tanti maturi: per farsi bocciare qui bisogna impegnarsi

Sette temi? Pare di ricordare che ai miei tempi, quelli del liceo classico gentiliano “in purezza”, Senofonte e Tacito fino alla nausea, non ci fosse tanta scelta. Vero anche che in terza liceo (sì, i primi due anni erano ancora ginnasio) in italiano si arrivava, sì e no, a D’Annunzio, quindi su Quasimodo e Moravia, primi due autori scelti per la maturità 2023, sarebbe stata scena muta e foglio bianco. Quanto al resto, le tracce fanno molto anno primo dell’èra meloniana, a partire da quella sull’idea di Nazione, però con l’accortezza di scegliere Federico Chabod, storico di impeccabili credenziali azioniste e resistenziali, e oltretutto sul conte di Cavour, cosmopolita, liberale (e libertino), uno che l’attuale becerume nazionalsovranista se lo sarebbe bevuto come un bicchierino di vermut. C’è poi Oriana Fallaci, qui inversione Cassandra sulla guerra perenne e la minaccia di escalation nucleare, che con le nostre preoccupazioni per Mad Vlad è attualità pura. Ma l’Oriana è anche un’icona della nuova destra, specie di quella leghista (c’è stato un periodo in cui Salvini la citava più che Bossi la Padania), tanto che il ministro Sangiuliano debuttò trionfalmente chiedendo un’immediata fiction su di lei per estirpare l’egemonia culturaltelevisiva della sinistra, peccato solo che la fiction sulla Fallaci mamma Rai l’avesse già fatta. Chapeau invece ai burosauri ministeriali per l’omaggio a Piero Angela, espressione di un’Italia borghese, pacata, educata, informata, civile, e di quella Rai sì bella e perduta che sapeva divulgare senza sbragare (il figlio Alberto, degno erede, era l’unico ascoltabile senza ribrezzo nell’ignobile diretta dell’Aida dall’Arena di Verona).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE