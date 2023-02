"Per futili motivi" di Sapo Matteucci, storia struggente di una formidabile famiglia

Non si sa come ma un giorno e all’improvviso ci si può trovare, come il protagonista del romanzo autobiografico Per futili motivi di Sapo Matteucci (La nave di Teseo), “a un certo punto”, senza sapere che fare. Per accorgersene, e stravolgere ogni certezza sull’armonia di coppia e familiare, nonché sulla propria idoneità educativa di padre, anzi, sul senso dell’esistenza fin lì e da lì, basta una macchia. Può essere, come in questo romanzo ferocemente reale e di spietata introspezione, una coniglia che rosicchia l’arredamento; oppure l’ennesimo strappo di una figlia adolescente; lo sfogo del figlio più grande che, nella propria sofferta perfezione, vede l’ingombro di sogni genitoriali, l’esplosione di una madre ingabbiata in una “parola proiettile” –sceriffo–, fino al rimpianto della giovanile vocazione poetica, abbandonata per un lavoro vero. Come reagisce un uomo dolce e conciliante, anche con la propria ignavia? A cosa si affida, se l’esistenza è un vorticoso susseguirsi di guai e dissapori? Chiamato alla vigilanza ma attratto dall’estraniamento, accomodato sulla “graticola domestica”, cederà, incolpandosi. “Non ero forse medaglia d’oro della Desistenza?”.

