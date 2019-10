Greta abita a casa mia

Greta è piombata sulla mia casa come il tornado su quella di Dorothy nel “Mago di Oz”, e la malvagia Strega dell’Est che è rimasta schiacciata sono io. Il cambiamento climatico c’entra soltanto in parte, la causa del tornado sono io. Quando Greta era ancora soltanto una ragazzina svedese con l’impermeabile giallo ad agosto che scioperava ogni venerdì per sensibilizzare gli adulti sull’ambiente, ho parlato di lei ai miei figli. Era la storia di una ragazza ribelle, arrabbiata e apocalittica...

