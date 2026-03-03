Il tono imperialista di Francesca Albanese dopo la caduta di Khamenei

"Vi avevamo avvisati: la distruzione totale di Gaza non è stata un’eccezione". Gli ultimi tweet della relatrice Onu possono essere scanditi sulla cadenza marziale di un tamburino, in crescendo

Il “sogno dell’uomo al balcone”, un bozzetto di poche righe – ma quanto fulminanti – da Straparole di Cesare Zavattini: “Un uomo sogna un balcone: vuol proprio un balcone, un bel balcone, nella sua casetta, tutto per sé. Si affaccia al balcone, guarda la natura intorno, respira la bella aria, sente il bisogno di esclamare: ‘Come è bella la natura’; ma compiacendosi del balcone, sul cui parapetto poggia con le mani, ripete la esclamazione e quasi senza accorgersene a poco a poco la ripete con un timbro dittatoriale e inizia un discorso sulla natura retoricamente: ‘Italiani! Come è bella la natura!’ e sembra di udire l’eco stentorea di un’altra voce conosciuta da tutti gli Italiani: ‘Italiani questi alberi, questo verde…’. Uno scroscio di applausi copre le sue parole, insieme a grida scandite: ‘Al-be-ri al-be-ri’”. Il libro è del 1967, epoca in cui non esistevano molte tribune per mussolineggiare a tempo perso.

Ora, non so se X, il social network di Elon Musk, sia propriamente un balcone, anche se una felice omofonia lo rende congeniale a una nuova invasione degli Hyksos; so però che leggendo gli ultimi cinguettii di Francesca Albanese dopo la caduta di Khamenei non ho potuto trattenermi dallo scandirli sulla cadenza marziale di un tamburino, in crescendo. “Sono appena tornata dalla Giordania, con una chiarezza senza precedenti su ciò che – da e attraverso la Palestina – l’asse Israele/Stati Uniti sta facendo all’intera regione. E’ doloroso vedere cosa sta accadendo. Come mai in tanti non se l’aspettavano? La Grande Israele, svelata” (28 febbraio). “Vi avevamo avvisati: la distruzione totale di Gaza non è stata un’eccezione, ma un progetto per annientare chiunque si opponga all’imperialismo plutocratico incarnato da Stati Uniti/Israele e dai loro alleati globali” (1° marzo). L’imperialismo plutocratico in marcia al servizio della Grande Israele; mancano all’appello un “demo” e un “massonico”, poi direi che è pronta per affacciarsi da Palazzo Venezia. Il sogno della donna al balcone.