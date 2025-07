Il vero problema della firma di Nordio nel '94

Nei trent'anni successivi, con e senza toga, Nordio ha sempre sostenuto la necessità della separazione. E allora: come mai perfino un magistrato dalle convinzioni così salde ha dovuto piegarsi, in un determinato momento della sua carriera, alle ragioni di corporazione?

Vedo che il ministro Nordio continua a dar corda ai perditempo che gli chiedono conto della sua firma in calce a un appello del 1994 contro la separazione delle carriere, e si affanna a chiarire i dettagli di quando esattamente firmò, al lume di quali considerazioni firmò, con quale intendimento firmò. Una cosa intanto pare certa, salvo nuovi scoop dei grillini dell’Anm: nei successivi trent’anni, con o senza toga, Nordio ha ribattuto costantemente sulla necessità della separazione.

Questo dovrebbe indurci a capovolgere il ragionamento: come mai perfino un magistrato dalle convinzioni così salde ha dovuto piegarsi, in un determinato momento della sua carriera, alle ragioni di corporazione, fino a professare pubblicamente convinzioni opposte? La verità è che lo spirito di corpo della magistratura italiana è così stretto, così militaresco da produrre fenomeni ben strani: anziani magistrati che si sentono liberi di dire la verità solo in età pensionabile; ex presidenti dell’Anm che svelano le magagne dei colleghi solo dopo che la corporazione li ha cacciati fuori; giovani che appena indossano la toga rinnegano le precedenti sbandate garantiste, magari ripromettendosi di resuscitarle a fine carriera. Finché sei dentro, professare a voce alta le tue idee in dissenso porta solo svantaggi: meglio restare catafratti in un impenetrabile nicodemismo professionale.

Ebbene, perché mai il cittadino comune dovrebbe fidarsi di una magistratura associata le cui due guarnigioni, requirente e giudicante, vivono assembrate in una sola fortezza, e si compattano a tal punto contro le minacce del mondo di fuori da indurre anche il disertore Nordio a rientrare nei ranghi per la Grande guerra del 1992-1994?