L'elefante dei magistrati scioperanti

Gianrico Carofiglio ha ammonito i suoi ex colleghi: ribadire che la protesta non mira a difendere i privilegi corporativi è poco efficace, perché il modo migliore per indurre il tuo uditorio a pensare a un elefante è dirgli di non pensare a un elefante. Ma i primi a pensare all'elefante sono proprio loro

Ieri l’altro volevo correre a sentire il raduno romano dei magistrati scioperanti, ma non conoscendo l’indirizzo sono andato a naso: ho seguito l’Irrinunciabile Linea del Piave fino a oltrepassare la Soglia del Ridicolo, e li ho trovati tutti lì, requirenti e giudicanti, nel punto esatto in cui viale Alfredo Rocco fa angolo con via Dino Grandi. A un certo punto ha preso la parola l’ex magistrato Gianrico Carofiglio, mite e professorale come sempre, e ha citato il celebre principio di George Lakoff secondo cui il miglior modo per indurre il tuo uditorio a pensare a un elefante è intimargli di non pensare a un elefante. Lo ha rammentato ai tanti magistrati che ribadiscono a ogni piè sospinto che la loro protesta contro il disegno di riforma non mira a difendere i privilegi corporativi. Se dici così, ha notato correttamente Carofiglio, chi ti ascolta non potrà fare a meno di pensare all’elefante dei privilegi corporativi. Fin qui tutto bene. Il problema è che si tratta di un ragionamento monco, che l’ex magistrato scrittore avrebbe potuto integrare con un breve articolo di Sigmund Freud del 1925 intitolato Sulla negazione. Se un paziente arriva sul tuo lettino e ti dice: “Caro il mio psicoanalista, lei adesso penserà che la donna del mio sogno rappresenta mia madre, ma le assicuro che non è mia madre”, ebbene, puoi star certo che è proprio la madre. L’associazione inconscia conta di più dell’avverbio “non” che la smentisce. Parimenti, chi ti dice di non pensare all’elefante ti indurrà senz’altro a pensare all’elefante, ma ti sta anche rivelando che il primo ad aver pensato all’elefante è lui. Pertanto, freudianamente, la frase “Non scioperiamo per i nostri privilegi” va intesa così: “Scioperiamo per i nostri privilegi, ma vogliamo che pensiate il contrario”. Cinque cents, prego.