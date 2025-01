La scritta a Piramide era formulata male, ma c'è chi la legge anche peggio

“Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz, vi sareste schierati con Hitler”, si è visto proiettato. Ma “i treni” sta per “le linee ferroviarie”. Suppore un invito a sterminare gli ebrei in anticipo sui nazisti è, mi consentirà Michele Serra, non proprio geniale

Scemo e più scemo. La scritta proiettata sulla Piramide Cestia era un po’ contorta, su questo non ci piove. Lo era soprattutto per il doppio salto mortale ucronico degno di Philip K. Dick (“Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz, vi sareste schierati con Hitler”). Ma non tanto contorta da doverla “rileggere una decina di volte”, come ha confessato Michele Serra sull’Amaca di ieri, aggiungendo: “e ancora non sono sicuro di averla capita”. Dice Serra che ci ha ragionato sopra per un buon quarto d’ora, lambiccandosi su questa domanda: “Bombardare quei treni perché? Per sterminare i deportati prima che arrivassero a destinazione?”. Provo a rileggergliela io l’undicesima volta, sperando che sia quella buona. Il fatto è che nella primavera del 1944 le istituzioni ebraiche e il governo polacco in esilio avevano chiesto agli Alleati di bombardare le linee ferroviarie dirette ad Auschwitz-Birkenau. Come tutti sappiamo non lo fecero, e sulle ragioni per cui questa richiesta cadde nel vuoto si sono accumulati, negli scorsi decenni, diversi scaffali. Dunque “i treni” sta, nella scritta, per “le linee ferroviarie”. Supporre che gli ignoti autori filoisraeliani volessero invitare a sterminare gli ebrei in anticipo sui nazisti è, mi consentirà Serra, non proprio geniale. E così sono finito in un dilemma. La scritta era formulata in modo stupido, Serra l’ha letta in modo ancora più stupido. Che faccio, me la prendo con la stupidità dei primi, rischiando di passare per antisemita, o con la stupidità del secondo, rischiando di passare per antiserrita? Ora rileggo la domanda una decina di volte, ci ragiono per un buon quarto d’ora e se la capisco vi faccio sapere.